League of Legends: Wild Rift Lonca Sistemi tanıtıldı! - Haberler
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League of Legends: Wild Rift Lonca Sistemi tanıtıldı!

Playerbros - Haberler | Gamegar
League of Legends: Wild Rift Lonca Sistemi tanıtıldı!

Wild Rift Lonca Sistemi hazır! Arkadaşlarınızla aynı loncada savaşmaya hazır mısınız?

Riot Games'in mobil oyunu olan League of Legends: Wild Rift Lonca Sistemi'ni oyuna getirerek sistemi bütün oyuncularına tanıttı.

Loncalar oyuncularının toplamından çok daha fazlası. Tamamen özelleştirilebilen profilleri, kendilerine özgü sosyal bilgi akışları, pek çok duruma uyum sağlayabilen ayarları ve daha pek çok özellikleri var.

Wild Rift Lonca Sistemi

LONCA ADI

Her loncanın tam, resmi adı. Unutma, birden çok lonca aynı adı taşıyabilir. Belirli bir loncayı ararken, onları ayırt etmek için kullanabileceğin başka bir şey var…

LONCA ETİKETİ

TSM, T1, RNG, FNC… en büyüklerden biri olmak için birkaç harf yeter.

Yukarıdaki örnekte gördüğün profesyonel takım adı kısaltmaları gibi etiketler de loncaların süperliklerini 2-5 karakterlik bir kısaltmayla yansıtabilmelerini sağlar. Ama lonca isminin seni kısıtladığını düşünme sakın! Lonca adında ve lonca etiketinde hiçbir ortak karakter olmak zorunda değil. Lonca etiketleri aynı zamanda arayıp bulmak istediğin loncayı aramanın tek yolu.

LONCA SİMGESİ

Loncanın logosu işlevini gören lonca simgeleri, herkese açık aramalarda lonca etiketinin yanında ve oyun içinde lonca plaketinin üstünde görüntülenir. Loncalar büyüyüp ilerleme kaydettikçe kullanabilecekleri yeni simgeler açarlar.

Loncanın adı, etiketi ve simgesi ilk izlenimi oluşturur ama bir loncanın amacını ve ortamını en iyi açıklaması anlatır. Loncanın sana uygun olup olmadığını anlamak için katılmadan açıklamasını mutlaka oku.

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