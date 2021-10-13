La Traviata prömiyerle sahnelendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

La Traviata prömiyerle sahnelendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ünlü İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin 'La Traviata' operasından uyarlanan rejili konserin prömiyerini gerçekleştirdi.

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ünlü İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin 'La Traviata' operasından uyarlanan rejili konserin prömiyerini gerçekleştirdi.

Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser öncesi salona gelen sanatseverler, koronavirüs nedeniyle HES kodları kontrol edilerek içeri alındı.

Rejisörlüğünü Melih Öztürk yaptığı eserin orkestra şefliğini Davide Damiani, koro şefliğini Anıl Aydın, koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımını Hatice Kaptı, ışık tasarımını Barış Aslan üstlendi.

Tek perdelik rejili konser formatıyla ilk kez sahnelenen 'La Traviata'nın anlatımı Volkan Severcan tarafından yaparken MDOB sanatçıları Bülent Bezdüz, Nihan Çetin Aydın, Tolga Erden, Özlem Pamuk, Onur Polat, Hakan Yıldız ve Korhan Dinçer ile İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Eylem Demirhan Duru ve Cengiz Sayın konserde solist olarak sahne aldı.

La Traviata prömiyerle sahnelendi

La Traviata prömiyerle sahnelendi

La Traviata prömiyerle sahnelendi

La Traviata prömiyerle sahnelendi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Gülşen Müge Anlı Demet Akalın İdo Tatlıses
Spor Cristiano Mesut Özil Burak Yılmaz
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Hava Durumu Fahrettin Altun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: La Traviata prömiyerle sahnelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 04:39:43. #1.11#