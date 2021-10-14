La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavlar son 24 saatte 90 evi daha yakıp geçti - Haberler
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La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavlar son 24 saatte 90 evi daha yakıp geçti

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavlar son 24 saatte 90 evi daha yakıp geçti

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar son 24 saatte 24,4 hektarlık alanda daha ilerleyerek 90 evi daha yakıp yıktı.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar son 24 saatte 24,4 hektarlık alanda daha ilerleyerek 90 evi daha yakıp yıktı.

Avrupa Birliğinin Uydu Görüntüleme Sistemine ( Copernicus ) bağlı Sentinel-2 uydusunun verilerine göre, La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavlar son 24 saatte 24,4 hektar daha ilerleyerek bugüne dek 680,4'lük alanı kapladı.

Lavlardan yanıp yok olan ev ve bina sayısı, düne nazaran 90 artışla 1548'e yükseldi.

Bölgede mevcut durumda 6 bin 400 kişi evlerinden tahliye edilmiş durumda bulunurken yerel yönetim kaynakları yeni tahliyelerin olabileceğini bildirdi.

Lavlar 90 hektarlık muz ağaçlarını yok etti

Kanarya Adaları Özerk Yönetim Hükümeti Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı Alicia Vanoostende, yerel parlamentoda yaptığı konuşmada, İspanya ve Kanarya Adaları'nın en pahalı muzlarının La Palma'da yetiştirildiğini belirterek lavların 90 hektarlık alanda dikili muz ağaçlarını yok ettiğini ve toplam hasarın 30-40 milyon avro arasında olduğunu söyledi.

Bu arada son bir aydır 35 binden fazla depremin olduğu La Palma'da sadece dün gece 55 depremin tespit edildiği, bunlardan saat 02.27'dekinin Richter ölçeğiyle 4,5 şiddetinde olduğu açıklandı.

Yetkililer, volkanın aktif duruma geçmesinden bu yana en şiddetli depremin dün akşam tespit edildiği bilgisini paylaştı.

"Patlamanın sonunun kısa veya orta vadede gerçekleşmeyeceğini gösteriyor"

Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Volkanik Riskler için Acil Mücadele ve Sivil Koruma Özel Planlama (Pevolca Kurumunun Bilimsel Komite Sözcüsü Maria Jose Blanco da "La Palma'daki yanardağda gözlemlenen veriler, özellikle de kükürt dioksit emisyonları, patlamanın sonunun kısa veya orta vadede gerçekleşmeyeceğini gösteriyor." dedi.

Blanco, volkanın günde 17 bin 774 tondan fazla kükürt dioksit içeren 3 bin metre yükseklikte bir gaz bulutu saldığını, patlamanın sona erdiğini düşünmek için bu ölçümün 100'e düşmesi gerektiğini kaydetti.

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AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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Haber: La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavlar son 24 saatte 90 evi daha yakıp geçti - Haberler
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