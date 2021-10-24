Kuyumcu çalışanını tabancayla yaralayan kar maskeli şüpheliler yakalandı

ADANA (DHA) - ADANA'da yüzlerinde Kar maskesiyle kuyumcuya girmeye çalışan iki şüpheli, kendilerini engelleyen dükkan çalışanı Ekrem T.'yi (48) tabancayla bacağından yaralayıp, kaçtı. Kimlikleri belirlendikten sonra evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, 19 Ekim'de saat 18.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı'ndaki kuyumcuda meydana geldi. Motosikletli ve kar maskeli iki kişi, kuyumcuya girmek istediği sırada, dışarıda bekleyen Ekrem T. adlı çalışan, şüphelilere engel oldu. Yaşanan arbedede şüphelilerden biri belinden çıkarttığı tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Ekrem T.'nin bacağına isabet etti. Ekrem T. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise motosikletle olay yerinden kaçtı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın Can Sağır ile Can Durdu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.