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Kütahya polisi dolandırıcı çetesini çökertti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kütahya polisi dolandırıcı çetesini çökertti

Kütahya'da 67 yaşındaki Fatma Dobur isimli kadını, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle 800 bin liralık ziynet eşyasını alıp dolandıran çetenin 8 elemanı gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da 67 yaşındaki Fatma Dobur isimli kadını, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle 800 bin liralık ziynet eşyasını alıp dolandıran çetenin 8 elemanı gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı.

Kütahya'da geçen yıl Meydan Mahallesi'nde oturan Fatma Dobur'u arayıp kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle 800 bin liralık ziynet eşyasını alıp dolandıran çete elemanlarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olayda kullanılan telefon numaralarından yola çıkarak şüphelilerin F.E., S.B., Ş.G., S.Ş., A.T., Ö.Y., E.Ç., G.T., B.T. ve Ş.O. olduğunu belirledi. Olayda rolü olduğu tespit edilen 10 şahıstan 2'sinin aynı suçlardan dolayı halen cezaevinde oldukları tespit edildi.

Kimlik ve adres tespitleri yapılan şahısların Denizli, İstanbul ve Niğde illerindeki ikamet ve işyerlerine yönelik eş zamanlı olarak yapılan aramalarda tüm şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 adet bilezik, 15 adet büyük, yarım ve çeyrek altın, organizasyonda yer alan şahısların birbirleri ile olan altın ve para alışverişlerini gösterir not kağıtları, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardandan adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA

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