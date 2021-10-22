Kütahya'da PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da Ptt'de işlem yaptıran 181. müşteri Ali Osman Gülmez'e, kurumun kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle çeşitli hediyeler takdim edildi.

PTT Kütahya Başmüdürü Ramazan Özdoğru, kurumun 181 kuruluş yıl dönümü nedeniye düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT A.Ş'nin, bu yıl 181. yaşını kutladığını söyledi.

PTT'nin yaklaşık 2 asırdır geçmiş ile gelecek arasında köprü kurduğunu belirten Özdoğru, şunları kaydetti:

"PTT olarak teknolojik yatırımlarımızla çok çeşitli hizmetlerimizi artırmak için çalışmaktayız. Türkiye'nin en köklü kuruluşu bugün PTT iş yerlerimizde, kargo, lojistik, e-ticaret, PTT Bank ve sigortacılık hizmetlerini yapmakta ve Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar bu hizmetleri götürmekteyiz. Kütahya'mızda da aynı şekilde 11 merkez müdürlüğümüzde, il dağıtım müdürlüğümüzde, 14 PTT şubemizde, 18 PTT acentemizle toplam 44 iş yerimizde bu hizmetlerimizi en ücra köşeye kadar vatandaşımızın ayağına götürmekteyiz."

Özdoğru, yaptıkları çalışmalarla her geçen gün müşterilerin ve çalışanların refahını korumayı amaçladıklarını, 2023 yılı hedeflerine de sağlam adımlarla yürüdüklerini sözlerine ekledi.