Kütahya'da 68 yaşındaki kadını dolandırıp 800 bin liralık altınını çalan çete çökertildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 zanlı yakalandı.

Meydan Mahallesi'nde yaşayan Fatma Dobur'u (68) 18 Haziran 2020'de telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp "Emniyetten arıyoruz. Adınız kuyumcu soygununa karıştı. Gerçek soyguncuları yakalamak için elinizdeki altınları bize vereceksiniz ve biz de bu durumu düzelteceğiz." dedi.

Bunun üzerine evine gelen şüpheliyle bankaya giden Dobur, kiralık kasada bulunan 800 bin lira değerindeki altınlarını polis zannettiği zanlıya teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Denizli ve Niğde'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 6 bilezik, 15 cumhuriyet altını, şüphelilerin birbirleriyle olan altın ve para alışverişlerini gösterir not kağıtları, 1 ruhsatsız tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Kütahya'ya getirilen avukat Ş.G. ile S.Ş, A.T, Ö.Y, E.Ç, G.T, B.T. ve Ş.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen F.E. ve S.B'nin de Şanlıurfa'da aynı suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.