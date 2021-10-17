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Kuşadası yeni SGK binasına kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kuşadası yeni SGK binasına kavuşuyor

Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından Kuşadası'nda yapımına başlanan yeni SGK hizmet binasında çalışmalar devam ediyor.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından Kuşadası'nda yapımına başlanan yeni SGK hizmet binasında çalışmalar devam ediyor.

Aydın SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, Kuşadası'nda yapımı devam eden yeni SGK hizmet binasında incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz yıl ihale edilen ve çalışmalarına başlanan inşaat alanında yetkililerden bilgi alan Müdür Yılmaz, yeni hizmet binasının Kuşadalılara hayırlı olmasını temenni etti. Yapımı devam eden Kuşadası Merkez Müdürlüğü hizmet binasının en kısa sürede hizmete gireceğini belirten Yılmaz; "Binamızın tamamlanması ile Kuşadası İlçemizde halkımıza daha nezih ve ferah bir ortamda, kaliteli sosyal güvenlik hizmetlerini sunacağız" dedi. - AYDIN

Kuşadası yeni SGK binasına kavuşuyor

Kuşadası yeni SGK binasına kavuşuyor

Kuşadası yeni SGK binasına kavuşuyor

Kuşadası yeni SGK binasına kavuşuyor

Kuşadası yeni SGK binasına kavuşuyor

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Haber: Kuşadası yeni SGK binasına kavuşuyor - Haberler
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