Kuşadası'ndaki eski deve güreşleri alanı sanatın merkezi oldu - Haberler
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Kuşadası'ndaki eski deve güreşleri alanı sanatın merkezi oldu

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

Kuşadası'ndaki eski deve güreşleri alanı sanatın merkezi oldu Başkan Ömer Günel; "Biz burada heykel sempozyumu düzenlemeyi tercih ediyoruz" Göreve geldiği günden bugüne kadar yaşama geçirdiği hayvan dostu projelerle adından sıklıkla söz ettiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, geçmiş...

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası'ndaki eski deve güreşleri alanı sanatın merkezi oldu

Başkan Ömer Günel ; "Biz burada heykel sempozyumu düzenlemeyi tercih ediyoruz"

AYDIN - Göreve geldiği günden bugüne kadar yaşama geçirdiği hayvan dostu projelerle adından sıklıkla söz ettiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, geçmiş yıllarda yapılan deve güreşlerine yeni dönemde neden destek vermedikleriyle ilgili bir açıklama yaparak, "Kuşadası'nda deve güreşi gibi bir gelenek ve kültür yok. Hayvanlara hiç zarar vermeyecek etkinliklerin yapılması taraftarıyım" dedi.

Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi'ndeki eski deve güreşleri arenasını çeşitli sanatsal etkinliklerde kullanmak için yeniden düzenledi. Alan bu kapsamda ilk olarak 2'nci Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'na ev sahipliği yapmaya başladı. 'Yaşam Hakkı' teması ile düzenlenen sempozyumun açılış töreninde bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, organizasyonu tüm canlılara adadıklarını ifade etti.

"Hayvanlara zarar vermeyeceğiz"

Belediye Başkanı Ömer Günel, konuşmasının ardından bir basın mensubunun 'bu alanda yeniden deve güreşleri düzenleyecek misiniz' sorusuna karşılık olarak şu ifadeleri kullandı; "Bu alan kentimizde bir dönem ara ara yapılan deve güreşlerine ev sahipliği yapmış olan bir arena. Bu yıl ise Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'nun ikincisine ev sahipliği yapıyor. Bu alanı birçok sanatsal etkinlik için kullanmayı planlıyoruz. Deve güreşi düzenlemeyi düşünmüyoruz. Çünkü Kuşadası'nda deve güreşi gibi bir gelenek ve kültür yok. Bu iş ara ara taleplerle yapılmış. Aslında Kuşadası'nda yaşayan bir tane bile deve yetiştiricisi yok. Fakat Selçuk, İncirliova, Aydın çevresinde bu kültür var. Çok da başarılı bir şekilde yapılıyor. Her yerde aynı aktiviteler yapılmak zorunda değil. Biz burada heykel sempozyumu düzenlemeyi tercih ediyoruz. Ayrıca hayvan severlerin bu konudaki hassasiyetini biliyorum. Hayvanlara hiç zarar vermeyecek etkinliklerin yapılması taraftarıyım.

Kuşadası'ndaki eski deve güreşleri alanı sanatın merkezi oldu

Kuşadası'ndaki eski deve güreşleri alanı sanatın merkezi oldu

Kuşadası'ndaki eski deve güreşleri alanı sanatın merkezi oldu

Kuşadası'ndaki eski deve güreşleri alanı sanatın merkezi oldu
İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kuşadası'ndaki eski deve güreşleri alanı sanatın merkezi oldu - Haberler
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