Kuşadası'nda yelkenler Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla denizde kortej oluşturdu

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Yat ve Yelken Spor Kulübü (KAYK) tarafından düzenlenen ' Cumhuriyet Regattası' Kuşadası Körfezi'nde başladı. Yarışın ilk gününde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla denizde kortej oluşturuldu. İki gün sürecek olan yarışa 23 yelkenli katılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl kutlamaları kapsamında Kuşadası Körfezi'nde deniz ve yelken tutkunlarını buluşturan 'Cumhuriyet Regattası' isimli bir yarış düzenlendi. Kuşadası Belediyesi'nin ve paydaşların katkılarıyla gerçekleştirilen yarışa 23 yelkenli ve 110 yelkenci katıldı. Yarışın ilk gününde Marina'dan hareket eden yelkenliler tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı açıklarında önce kortej oluşturuldu. Kortej halinde Güvercinada'ya kadar hareket eden yelkenliler dönüşlerini tamamladıktan sonra Özdere ve Ahmetbeyli yönüne yelken bastı. Yarışmada ilk gün toplam 14 mil yol kat edilecek. - AYDIN