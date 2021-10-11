Kuşadası'nda 'yaşam hakkı' mermer bloklarda hayat buluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadası'nda 'yaşam hakkı' mermer bloklarda hayat buluyor

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

Kuşadası'nda 'yaşam hakkı' mermer bloklarda hayat buluyor Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 2.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda 'yaşam hakkı' mermer bloklarda hayat buluyor

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'nda sanatçıların heykelleri şekil almaya başladı. Mermer blokları 'yaşam hakkı' temasıyla yontan heykeltıraşların eserleri kentin farklı noktalarında sergilenecek.

Türkiye'nin kültür ve sanat başkenti Kuşadası'nda bu yıl 2. kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu tüm hızıyla sürüyor. Bayraklıdede Mahallesi'ndeki eski deve güreşleri arenasında gerçekleşen sempozyum, 10 günü geride bıraktı. Heykeltıraş Hakan Şengönül'ün küratörlüğünde 30 Ekim tarihine kadar sürecek olan sempozyuma Türkiye'den Çağdaş Erçelik, Hanife Yüksel, Kemal Özkan Arslan, Burak Çizer, Hakan Şengönül ve Vasilisa Chugunova, İran'dan Bahman Chegeni, Gürcistan'dan Ivan Guldedava, Estonya'dan Kirill Grekov, Rusya'dan ise Mikail Sobolev katılıyor.

Asistanlığını Mehmet Ali Demirci ve Hüseyin Ünlü'nün yaptığı sempozyumda sanatçıların heykelleri şekil almaya başladı. 'Yaşam hakkı' temasıyla yontulan mermer bloklardan ortaya çıkacak olan heykeller sergilenerek Kuşadalıların beğenisine sunulacak. Bu yıl sanatçıların çalıştığı alana kurulan kameralar sayesinde heykellerin yapım süreci de 24 saat kayıt altına alınıyor. Ayrıca Kuşadası Belediyesi çalışmaları canlı izlemek isteyenler için her salı günü saat 14.00'de Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden sempozyum alanına ücretsiz servis kaldırıyor.

Sempozyumun küratörlüğünü yapan heykeltıraş Hakan Şengönül, "Öncelikle bizlere rahat bir çalışma ortamı sağlayan Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel'e sanatçı arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Sempozyuma katılan heykeltıraşlar bugüne kadar eserlerinin kaba hallerini oluşturdu. Bundan sonra detayları çalışacaklar. 30 Ekim'de sona erecek sempozyumdan sonra Kuşadası çok değerli eserler kazanacak. Bu eserler aynı zamanda Kuşadası'nın bir açık hava müzesi haline gelmesinin de temellerini oluşturuyor. Sanatseverleri bizi takip etmeleri için eski deve güreşleri arenasına bekliyoruz" diye konuştu.

Kuşadası'nda 'yaşam hakkı' mermer bloklarda hayat buluyor

Kuşadası'nda 'yaşam hakkı' mermer bloklarda hayat buluyor

Kuşadası'nda 'yaşam hakkı' mermer bloklarda hayat buluyor

Kuşadası'nda 'yaşam hakkı' mermer bloklarda hayat buluyor
İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Sergen Yalçın
Magazin Gökhan Çıra Amelia Hamlin
Spor Güzel Sözler Lewis Hamilton Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuşadası'nda 'yaşam hakkı' mermer bloklarda hayat buluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 20:05:43. #1.13#