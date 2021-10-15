Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Kurum:

"Biz Türkiye olarak yeşil dönüşüme maruz kalan ülke değil etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olacağız"

İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Dokuz Eylül Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı (4)