Kurum: "Biz Türkiye olarak yeşil dönüşüme maruz kalan ülke değil etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olacağız"
AA / Servet Ülkü - Haberler | Güncel
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Kurum: "Biz Türkiye olarak yeşil dönüşüme maruz kalan ülke değil etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olacağız"İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Dokuz Eylül Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Kurum:
"Biz Türkiye olarak yeşil dönüşüme maruz kalan ülke değil etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olacağız"
İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Dokuz Eylül Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı (4)