Kurum: 'Biz Türkiye olarak yeşil dönüşüme maruz kalan ülke değil etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olacağız' - Haberler
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Kurum: "Biz Türkiye olarak yeşil dönüşüme maruz kalan ülke değil etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olacağız"

AA / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Kurum: "Biz Türkiye olarak yeşil dönüşüme maruz kalan ülke değil etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olacağız"İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Dokuz Eylül Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Kurum:

"Biz Türkiye olarak yeşil dönüşüme maruz kalan ülke değil etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olacağız"

İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Dokuz Eylül Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı (4)

Kurum: Biz Türkiye olarak yeşil dönüşüme maruz kalan ülke değil etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olacağız

Kurum: Biz Türkiye olarak yeşil dönüşüme maruz kalan ülke değil etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olacağız

Kurum: Biz Türkiye olarak yeşil dönüşüme maruz kalan ülke değil etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olacağız

Kurum:
AA / Servet Ülkü - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kurum: 'Biz Türkiye olarak yeşil dönüşüme maruz kalan ülke değil etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olacağız' - Haberler
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