Kuruluş Osman Papaz Gregor kimdir? ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı günler vatandaşlar tarafından birçok oyuncu araştırılmakta. Bu bağlamda son dönemde en çok merak edilen kişi Papaz Gregor oldu. Serdar Kayaokay'ın hayat verdiği Papaz Gregor ile ilgili internette en çok "Kuruluş Osman Papaz kimdir? Kuruluş Osman Papaz Gregor kimdir? Serdar Kayaokay kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları araştırılmakta. Serdar Kayaokay ve Papaz Gregor ile ilgili detaylar haberimizde. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

PAPAZ GREGOR KİMDİR?

Kurtuluş Osman dizisinde Papaz Gregor karakterine Serdar Kayaokay hayat vermektedir. Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola, ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor'u bulup ele geçirmek için planlar yapmaktadır.

SERDAR KAYAOKAY KİMDİR?

1 Haziran 1970 tarihinde dünyaya gelen Serdar Kayaokay, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Serdar Kayaokay, aynı zamanda Tiyatro Rejisörlüğü üzerine master yapmıştır. Muhteşem Yüzyıl: Kösem adlı dizide Musa Paşa rolünde oynayan Serdar Kayaokay, öncesinde ise Kaderimin Yazıldığı Gün, Yol Ayrımı ve Ah Büyümesek projelerinde de rol almıştır. Başarılı oyuncu aynı zamanda Kırmızı Oda adlı dizide de rol almıştır. Serdar Kayaokay son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman adlı dizide rol almıştır.

Haberler.com - Gündem