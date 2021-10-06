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Kuruluş Osman Bitinya neresi? Bitinya Bölgesi nerede? Bitinya ne demek? Bitinya Krallığı nerede?

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Kuruluş Osman Bitinya neresi? Bitinya Bölgesi nerede? Bitinya ne demek? Bitinya Krallığı nerede?

Kuruluş Osman dizisinde söylenen Bitinya bilgisi dikkat çekti. İzleyiciler Bitinya'nın neresi olduğunu araştırılmakta. Peki, Kuruluş Osman Bitinya neresi? Bitinya Bölgesi nerede? Bitinya ne demek? Bitinya Krallığı nerede?

Kuruluş Osman dizisinde adı geçen Bitinya bölgesi ya da Bitinya Krallığı tarihte vardır. Bitinya Krallığı veya Bitinya, MÖ 377 ve MÖ 64 yılları arasında Nikomedia başkentli, İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya ve Bursa arasında kalan bölgede hüküm sürmüş, Trakya kökenli Bitinler tarafından kurulmuş devlet. Peki, Kuruluş Osman dizisinde söylenen Bitinya bilgisi dikkat çekti. İzleyiciler Bitinya'nın neresi olduğunu araştırılmakta. Peki, Kuruluş Osman Bitinya neresi? Bitinya Bölgesi nerede? Bitinya ne demek? Bitinya Krallığı nerede? İşte detaylar haberimizde...

Kuruluş Osman dizisinde adı geçen Bitinya bölgesi ya da Bitinya Krallığı tarihte vardır. Bitinya Krallığı veya Bitinya, MÖ 377 ve MÖ 64 yılları arasında Nikomedia başkentli, İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya ve Bursa arasında kalan bölgede hüküm sürmüş, Trakya kökenli Bitinler tarafından kurulmuş devlet.

Bitinya Krallığı veya Bitinya (Yunanca: ??????? Bithynia), MÖ 377 ve MÖ 64 yılları arasında Nikomedia (İzmit) başkentli, İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya ve Bursa arasında kalan bölgede hüküm sürmüş, Trakya kökenli Bitinler tarafından kurulmuş devlet.

Antik Çağ ve Roma İmparatorluğu döneminde Marmara Denizi'ni çevreleyen Nicomedia, Chalcedon, Cius ve Apamea pek çok kenti kapsayan verimli topraklara sahip bir bölgedir. Strabo, Antik Anadolu coğrafyasını anlattığı Geographika adlı eserinde Mithridates Eupator'u yenen Romalı komutan Pompeius'un yıktığı Pont Krallığı'nın Karadeniz ve Kalkedon ağzına kadar olan bölümlerini Bitinya Krallığı'nın idaresi altına verdiğini, bu bölgede Bitin adlı bir halkın yaşadığını bildirmiştir. Sahil bölgelerinde oldukça verimli vadilere sahip olan bölge genelde dağlık ve ormanlık alanlarla kaplıdır. En önemli dağ antik Mysia'da yer alan Bursa Uludağ'dır.

Bölge adını Thak kökenli Bitinler'den almıştır. Herodot, Bitinler'in Trakya'dan Anadolu'ya geçtiğini belirtmektedir. Bu kavimler MÖ 11. yüzyıl civarında bölgeye göç etmişlerdi. MÖ 7. yüzyıldan itibaren Lidya içerisinde yer alan Bitinya bölgesi, MÖ 513/ 512 yıllarında I. Darius'un Trakya seferinden sonra, Hellespontus Frigyası'na bağlandı. Büyük İskender'in MÖ 334 yıldındaki Granikos Savaşında Persleri yenmesine kadar da onların yönetiminde kalmıştır.

Büyük İskender'in komutanı Kalas bölgeyi ele geçirmeye çalışmış, Botiras'ın oğlu Bas Kalas'ı yenmiştir. Bas'ın oğlu Zipoites zamanında Bitinya Krallığı, sağlam zeminler üzerine oturtulmuştur. Onun oğlu I. Nikomedes zamanında ise ülke sınırları genişlemiştir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MÖ 74 yılında IV. Nikomedes krallığı bir vasiyetle Roma İmparatorluğu'na bırakınca, Roma egemenliğine giren bölgeyi Gnaeus Pompeius Magnus tarafından MÖ 64 yılında oluşturulan Bitinya - Pontus Eyaleti'ne bağlanmıştır.

Prousa/Prussa - Bursa

Apollonıa/Apolyond - Gölyazi

Myrleıa- Mudanya

Kios- Gemlik

Besbikos- İmralı Adası

Nikaia,İlirya- Ìznik

Posedion burnu- Bozburun, Armutlu

Ksenodokhion- Yalova Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Basilinopolis- Çeltikçi

Prainetos- Karamürsel

Nikomedeia- Ìzmit

Bitinya Kralları

Bas (MÖ 377 - MÖ 327)

Zipoites (MÖ 327 - MÖ 279)

I. Nikomedes (MÖ 279 - MÖ 250)

IV. Nikomedes (? - MÖ 64)

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Haber: Kuruluş Osman Bitinya neresi? Bitinya Bölgesi nerede? Bitinya ne demek? Bitinya Krallığı nerede? - Haberler
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