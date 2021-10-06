Küresel Krizler: Pandemi, Yaşlılar ve Dayanışma Konferansı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küresel Krizler: Pandemi, Yaşlılar ve Dayanışma Konferansı

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın kürsüye çıkışı Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın kürsüye çıkışı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın konuşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüye çıkışı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen "Küresel Krizler: Pandemi, Yaşlılar ve Dayanışma Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.

Küresel Krizler: Pandemi, Yaşlılar ve Dayanışma Konferansı

Küresel Krizler: Pandemi, Yaşlılar ve Dayanışma Konferansı

Küresel Krizler: Pandemi, Yaşlılar ve Dayanışma Konferansı

Küresel Krizler: Pandemi, Yaşlılar ve Dayanışma Konferansı
AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Düm Tek Tek
Spor Marcao Ersun Yanal Stefan Kuntz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Küresel Krizler: Pandemi, Yaşlılar ve Dayanışma Konferansı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 19:22:57. #1.13#