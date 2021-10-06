Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın kürsüye çıkışı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın konuşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüye çıkışı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen "Küresel Krizler: Pandemi, Yaşlılar ve Dayanışma Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.