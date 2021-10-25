Fenerbahçe'de oturan vatandaşlar görüntüledi! Kurbağalıdere'den bir anda çıkan su samuru, karşıya geçti - Haberler
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Fenerbahçe'de oturan vatandaşlar görüntüledi! Kurbağalıdere'den bir anda çıkan su samuru, karşıya geçti

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Kadıköy'e bağlı Fenerbahçe'de bulunan Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi. Etrafına aldırmayan su samuru, ağır adımlarla yolun karşısına geçti.

İstanbul Kadıköy'de ender karşılaşılan bir durum yaşandı. Fenerbahçe'de oturan vatandaşlar, yolun karşısına geçen su samurunu saniye saniye görüntüledi. Su samuru, etrafına baktıktan sonra karşıya geçerek yoluna devam etti.

Fenerbahçe'de oturan vatandaşlar görüntüledi! Kurbağalıdere'den bir anda çıkan su samuru, karşıya geçti

KEDİ DE TAKİP ETTİ

Kurbağalıdere'de akşam saatlerinden ortaya çıkan su samuru görenleri şaşkına çevirdi. Suyun içerisinde çıkan su samuru yolun karşısına geçti. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda şu samurunun peşinde gezen kedi ise gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'de oturan vatandaşlar görüntüledi! Kurbağalıdere'den bir anda çıkan su samuru, karşıya geçti

"SUYUN TEMİZLENMESİ SEVİNDİRİCİ"

Doğma büyüme Fenerbahçe'de oturduğunu belirten Bülent Aslaner, "Böyle bir şey olmasına çok sevindim tabii suyun temizlenmesiyle birlikte mutlaka pek çok şey yenilecek. Hem balığa kavuşacağız gem su samuru cinsi hayvanlara kavuşacağız. İnşallah buraya uygun hepimizin sevineceği hayvanlar buraya kavuşurlar" dedi.

Fenerbahçe'de oturan vatandaşlar görüntüledi! Kurbağalıdere'den bir anda çıkan su samuru, karşıya geçti

Fenerbahçe'de oturan vatandaşlar görüntüledi! Kurbağalıdere'den bir anda çıkan su samuru, karşıya geçti
İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri
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