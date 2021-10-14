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Küncü nedir? Küncü anlamı ne?

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Küncü nedir? Küncü anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Küncü, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Küncü ne demek? Küncü anlamı ne? İşte, Küncü kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Küncü kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Küncü anlamı ne? Küncü ne demek? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

KÜNCÜ NE DEMEK?

Afrika kökenli susam olan küncü sağlık açısından birçok faydaya sahiptir. Mutfaklarda hamur işlerinde tercih edilen bu baharat çeşitli işlemlerden geçirilerek yemeklerde ve kozmetik alanında yağ olarak sıklıkla tüketilmekte ve kullanılmaktadır.

Ciltte E vitamini sayesinde kolajen üretimini artırmakta, böylece kişinin cildinde lekelenmeler ve diğer cilt sorunları giderilmiş olmaktadır. Egzama ve mantar tedavisinde de cildin hızlı şekilde onarılması için tercih edilmektedir. Ayrıca, susam yağı saç bakımında da saç derisini besleyerek saçların daha canlı ve parlak olmasına yardımcı olmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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