Küncü nedir? Küncü anlamı ne?

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Afrika kökenli susam olan küncü sağlık açısından birçok faydaya sahiptir. Mutfaklarda hamur işlerinde tercih edilen bu baharat çeşitli işlemlerden geçirilerek yemeklerde ve kozmetik alanında yağ olarak sıklıkla tüketilmekte ve kullanılmaktadır.

Ciltte E vitamini sayesinde kolajen üretimini artırmakta, böylece kişinin cildinde lekelenmeler ve diğer cilt sorunları giderilmiş olmaktadır. Egzama ve mantar tedavisinde de cildin hızlı şekilde onarılması için tercih edilmektedir. Ayrıca, susam yağı saç bakımında da saç derisini besleyerek saçların daha canlı ve parlak olmasına yardımcı olmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.