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Kumluca Kaymakamı Kolsuz, yol denetimine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kumluca Kaymakamı Kolsuz, yol denetimine katıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesi Kaymakamı Uğur Kolsuz önderliğinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen'inde katıldığı trafik kontrol ve yol güvenliği uygulaması yapıldı.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesi Kaymakamı Uğur Kolsuz önderliğinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen'inde katıldığı trafik kontrol ve yol güvenliği uygulaması yapıldı.

Kumluca Hasyurt Karayolu Hacıveliler Mahallesinde yapılan yol uygulamasında, Kaymakam Uğur Kolsuz, sürücülere, emniyet kemeri ve kask takmanın, kurlarla uymanın can ve mal güvenliği açısından önemini anlattı. Yaklaşık 1 saat süren uygulamada kask, emniyet kemeri ve kurallara uymanın faydaları motosiklet, otomobil ve kamyonet sürücülerine, kaymakam, karakol komutanı ve emniyet müdürü tarafından bizzat uyarı şeklinde anlatıldı.

Konu ile ilgili Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, "Tüm sürücülerimiz kask ve emniyet kemeri takmanın faydalarını, kurallara uymanın önemini biliyorlar. Günlük meşguliyetlerinden bazen ihmal ediyorlar. Bizlerde bizzat sürücülerimize, kurallara uymanın önemini anlattık. Uyarı her zaman iyidir. Kurallara uyanların, uymayanlar yüzünden zarar görmemesini istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kumluca Kaymakamı Kolsuz, yol denetimine katıldı

Kumluca Kaymakamı Kolsuz, yol denetimine katıldı

Kumluca Kaymakamı Kolsuz, yol denetimine katıldı

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