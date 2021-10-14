KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİLERİNDEN, MALATYA'DA İNCELEME - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİLERİNDEN, MALATYA'DA İNCELEME

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan, yapılan ve yapılacak olan yatırımları incelemek amacıyla Malatya'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

MALATYA (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan, yapılan ve yapılacak olan yatırımları incelemek amacıyla Malatya'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Yeni Kent Meydanı ve Millet Kütüphanesi alanında incelemelerde bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan, daha sonra Kent Müzesini gezerek müze hakkında bilgiler aldı. İlk olarak Arslantepe Höyüğü'nü gezen ve yeni kent meydanı alanında yapılacak olan çalışmalar hakkında Başkan Gürkan'dan bilgiler alan Genel Müdürler Yazgı ve Doğan, daha sonrasında Kent Müzesi'ni ziyaret etti. Kent Müzesinde Malatya'nın dününün ve bugününün güzel bir şekilde yansıtıldığını ifade eden Genel Müdürler Yazgı ve Doğan, Kent Müzesi'nin Malatya açısından önemli olduğunu söyledi. Kent Müzesinin ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte Millet Kütüphanesi alanında da incelemelerde bulunan Genel Müdürler Yazgı ve Doğan, kütüphane kurulması ve yapılacak olan diğer çalışmalarla ilgili Başkan Gürkan ve Vali Aydın Baruş'tan bilgiler aldı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİLERİNDEN, MALATYA'DA İNCELEME

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİLERİNDEN, MALATYA'DA İNCELEME

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİLERİNDEN, MALATYA'DA İNCELEME

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİLERİNDEN, MALATYA'DA İNCELEME
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Şahap Kavcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Bensu Soral Işıl Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Serdar Aziz Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİLERİNDEN, MALATYA'DA İNCELEME - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:18:37. #1.11#