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Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu toplantısı Malatya'da yapıldı

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu toplantısı Malatya'da yapıldı

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ekim ayı toplantısı, Battalgazi Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

MALATYA (AA) - Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ekim ayı toplantısı, Battalgazi Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Sait Türkan, Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yiğit, kurul üyeleri ile belediye yetkilileri katıldı.

Toplantı öncesi Ulucami ve Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda incelemelerde bulunan kurul üyeleri, toplantıda Battalgazi'deki tarihi ve kültürel varlıkları ele aldı.

Toplantıda Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yiğit, Eski Malatya Meydan Projesi hakkında bilgi verdi.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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