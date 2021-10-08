Kula Belediyesi halk ekmek fırını hizmete açıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, halk ekmek fırını törenle hizmete açıldı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, açılışta, ilçe belediyesini çalışmalarından dolayı kutladı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da ilçe sakinlerinin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek üretmenin yanında, piyasayı denetleyen ve kontrol altında tutarak halkımızın menfaatlerini gözeten bir anlayışla yola çıktık." dedi.

İlçe sakinleri de belediyeye teşekkür etti.