Kula Belediyesi halk ekmek fırını hizmete açıldı - Haberler
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Kula Belediyesi halk ekmek fırını hizmete açıldı

AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel
Kula Belediyesi halk ekmek fırını hizmete açıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde, halk ekmek fırını törenle hizmete açıldı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, halk ekmek fırını törenle hizmete açıldı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, açılışta, ilçe belediyesini çalışmalarından dolayı kutladı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da ilçe sakinlerinin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek üretmenin yanında, piyasayı denetleyen ve kontrol altında tutarak halkımızın menfaatlerini gözeten bir anlayışla yola çıktık." dedi.

İlçe sakinleri de belediyeye teşekkür etti.

Kula Belediyesi halk ekmek fırını hizmete açıldı

Kula Belediyesi halk ekmek fırını hizmete açıldı

Kula Belediyesi halk ekmek fırını hizmete açıldı

Kula Belediyesi halk ekmek fırını hizmete açıldı

AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kula Belediyesi halk ekmek fırını hizmete açıldı - Haberler
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