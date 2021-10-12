Kristof Kolomb'un heykeline kırmızı boya atıldı

Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basmasının yıl dönümü olarak kutlanan Kolomb Günü'nde Kolomb'un İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belgrave Meydanı'nda bulunan heykeline kanı temsil eden kırmızı boya atıldı. Kolomb, yerlilerin soykırıma uğratılması ve köleleştirmesiyle suçlanıyor.