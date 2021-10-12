Kristof Kolomb'un heykeline kırmızı boya atıldı - Haberler
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Kristof Kolomb'un heykeline kırmızı boya atıldı

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basmasının yıl dönümü olarak kutlanan Kolomb Günü'nde Kolomb'un İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belgrave Meydanı'nda bulunan heykeline kanı temsil eden kırmızı boya atıldı.

Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basmasının yıl dönümü olarak kutlanan Kolomb Günü'nde Kolomb'un İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belgrave Meydanı'nda bulunan heykeline kanı temsil eden kırmızı boya atıldı. Kolomb, yerlilerin soykırıma uğratılması ve köleleştirmesiyle suçlanıyor.

Kristof Kolomb'un heykeline kırmızı boya atıldı

Kristof Kolomb'un heykeline kırmızı boya atıldı

Kristof Kolomb'un heykeline kırmızı boya atıldı

Kristof Kolomb'un heykeline kırmızı boya atıldı
AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kristof Kolomb'un heykeline kırmızı boya atıldı - Haberler
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