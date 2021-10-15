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Kraliçesi II. Elizabeth'in Balmumu Heykeli İngiltere Sokaklarında Dolaştırıldı

İhlas Haber Ajansı / Aylin Albayrak - Haberler | Güncel

- Kraliçesi II. Elizabeth'in balmumu heykeli İngiltere sokaklarında dolaştırıldı İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in balmumu heykeli, gösterişli bir törenle Blackpool'daki Madame Tussauds Müzesi'ndeki yerini aldı.

- Kraliçesi II. Elizabeth'in balmumu heykeli İngiltere sokaklarında dolaştırıldı

LONDRA - İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in balmumu heykeli, gösterişli bir törenle Blackpool'daki Madame Tussauds Müzesi'ndeki yerini aldı. Heykel, müzeye yerleştirilmeden önce dolaştırıldığı kenti sokaklarında büyük ilgi gördü.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in balmumu heykeli, ülkenin kuzeybatısında yer alan Blackpool'daki Madame Tussauds Müzesi'ne konuldu. Tussauds Müzesi heykeltıraşları tarafından yapılan II. Elizabeth'in 24. balmumu heykeli, kraliyet muhafızları ve at arabası eşliğinde sokaklardan geçerek müzeye götürüldü. Heykeli sokakta gören İngilizler bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Blackpool'daki müzeye taşınan heykel, kraliçenin torunu Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi Kate'in heykellerinin yanına yerleştirildi.

Kraliçenin heykeli 800 saatte tamamlandı

25 heykeltıraştan oluşan ekip, kraliçenin balmumu heykelinde figürü şekillendirmek için 350 saat, heykelin saçlarını yerleştirmek için 187 saat, dişleri için 30 saat olmak üzere toplamda 800 saat harcadı. Madame Tussauds Blackpool'un Genel Müdürü Stuart Jarman, "Dünyanın en yetenekli, sanatsal ve tutkulu insanlarından oluşan bir ekip, mükemmel balmumu figürünün yapımında yer aldı" dedi.

Jarman, ayrıntılara gösterilen özenin çok önemli olduğunu belirterek, kraliçenin heykelindeki göz beyazlarında ince damarlar için çok ince kırmızı ipek ipliklerin kullanıldığını belirtti.

Kraliçenin balmumu heykeli, gelecek yıl İngiltere Kraliçesi olarak 70. yılına girişi ile beraber platin yıldönümü kutlamalarına özel olarak hazırlandı. Platin yıldönümü olarak adlandırılan kutlamalar, İngiltere monarşisinde tahtta 70 yılını dolduran kral ve kraliçeler için düzenleniyor.

Kraliçesi II. Elizabeth'in Balmumu Heykeli İngiltere Sokaklarında Dolaştırıldı

Kraliçesi II. Elizabeth'in Balmumu Heykeli İngiltere Sokaklarında Dolaştırıldı
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