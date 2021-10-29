Kozluk Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi
Kozluk ilçesinde gıda üretimi, satışı ve toplu tüketim yapılan yerlerde denetim gerçekleştirildi.
Kozluk ilçesinde gıda üretimi, satışı ve toplu tüketim yapılan yerlerde denetim gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla 25-28 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde sürdürülen "denetim seferberliği" kapsamında ilçede denetim yaptıklarını söyledi.
Ekiplerin market, kasap, lokanta gibi satış ve toplu tüketim yerlerde denetim gerçekleştirdiğini belirten Sağlam, tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin süreceğini kaydetti.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti
Kocaeli'de içinde kız arkadaşını öldürdüğü taksiyle emniyete giden zanlı tutuklandı
Belediyeden "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük