Kozluk'ta 1250 kınalı keklik doğaya bırakıldı - Haberler
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Kozluk'ta 1250 kınalı keklik doğaya bırakıldı

AA / Çetin Doyar - Haberler | Güncel

Batman'ın Kozluk ilçesinde 1250 kınalı keklik doğaya salındı.

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde 1250 kınalı keklik doğaya salındı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Sağlam, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kozluk Şube Şefi Recep Akpınar, Kozluk Avcılar Derneği Başkanı ve Merkez Av Komisyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Gürgin Kalkan ve ekiplerce, av yasağı olan 51 köyün kapalı avlıklarına 1250 kınalı keklik bırakıldı.

Recep Akpınar, etkinliğin sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi kapsamında, çeşitli sebeplerle nesli tükenme noktasına gelmiş türleri doğaya salmak ve doğayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek amacıyla yapıldığını belirtti.

Gürgin Kalkan ise bölgede gerek keklik gerekse sülün popülasyonunun artırılmasını istediklerini belirterek, "Komisyon kararıyla sülün, keklik, kanatlı hayvanlara yıl boyunca avlanma yasağı getirildi. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermelerini, avlanma yapanları ilgili birimlere şikayet etmelerini istiyoruz." dedi.

Kozluk'ta 1250 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Kozluk'ta 1250 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Kozluk'ta 1250 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Kozluk'ta 1250 kınalı keklik doğaya bırakıldı
AA / Çetin Doyar - Son Dakika Haberleri
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