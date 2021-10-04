Koyun otlatmaktan dönerken kaybolan kadın aranıyor - Haberler
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Koyun otlatmaktan dönerken kaybolan kadın aranıyor

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
Koyun otlatmaktan dönerken kaybolan kadın aranıyor

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde eşiyle otlattıkları koyun sürüsünü ağıla getirirken kaybolan Havva Torga (59) için arama çalışması başlatıldı.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde eşiyle otlattıkları koyun sürüsünü ağıla getirirken kaybolan Havva Torga (59) için arama çalışması başlatıldı.

Tavas ilçesinin kırsal Avdan Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Abdülselim Torga, eşi Havva Torga ile birlikte küçükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdü. Akşam olunca çift dönüşe geçti. Sürünün önünde ilerleyen Abdülselim Torga, saat 21.00 sıralarında Satıbelen mevkisindeki ağıllarına geldiğinde, sürünün arkasından gelen eşi Havva Torga'nın olmadığını gördü. Eşini arayan, ancak ulaşamayan Torga, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Havva Torga için bölgede başlatılan arama çalışmalarına mahalleli de destek verdi.Havadan dron, karadan da jandarma köpekleri 'Cingöz' ve 'Ortoz'un kullanıldığı arama çalışmaları sürüyor.


Koyun otlatmaktan dönerken kaybolan kadın aranıyor

Koyun otlatmaktan dönerken kaybolan kadın aranıyor

Koyun otlatmaktan dönerken kaybolan kadın aranıyor

Koyun otlatmaktan dönerken kaybolan kadın aranıyor

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri
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