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Koşup kazayı haber veren çocuğun kardeşi de kazada hayatını kaybetmiş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Koşup kazayı haber veren çocuğun kardeşi de kazada hayatını kaybetmiş

Afyonkarahisar'da servis aracının devrildiği ve 5 öğrencinin öldüğü, 5'ninde yaralandığı kazada olayı 800 metre koşarak köye haber veren çocuğun, olayda ölen 14 yaşındaki Melisa Demirel'in kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da servis aracının devrildiği ve 5 öğrencinin öldüğü, 5'ninde yaralandığı kazada olayı 800 metre koşarak köye haber veren çocuğun, olayda ölen 14 yaşındaki Melisa Demirel'in kardeşi olduğu ortaya çıktı.

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana gelen olayda bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula getiren Adalettin Ş., (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka servis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı. Kazanın ardından vefat eden İsmail ve Nisa Eser'in yakınları haber alır almaz Çatağıl köyünde evlerine akın etti.

"Ölenlere bakamadım zaten onlara da bakacak durum yoktu"

Kazanın hemen ardından olayı görerek yaralıları müdahale eden Burhan Eser, "Ben süt topluyorum ve sabah kaza yapan servis aracı ile birlikte çıktım köyden. Bizim karşı mahalleden ortaokul öğrencilerini alıp götürüyor. Alanyurt köyüne sütü götürüp geri gelirken kaza yerini gördüm. Ben araçtan indim o esnada da karşı taraftan bir araç daha geldi onlardaki kişilerde araçtan indi, onlar da öğretmenmiş. Hemen çocuklara müdahale ettim, nefes alanları yan çevirdim. Ölenlere bakamadım zaten onlara da bakacak durum yoktu. Birisi kaportanın arasında sıkışmıştı. Babası da geldi o çocuğun. Onlarla birlikte çocuğu çıkardık kaportanın arasından sonra da jandarma geldi" diye konuştu.

"Ölen çocuğun kardeşi 'bu kardeşim dedi' ama biz bilmiyorduk"

Kazada hayatını kaybeden Melisa Demirel'in kardeşi Arda Demirel'in 880 metre koşarak köydekilere olayı nasıl haber verdiğini de dile getiren Eser şunları söyledi:

"Haber vermeye giden çocuğu ben görmedim. Çocuk kaza anında korkusundan geri koşmuş. Köye doğru gitmiş ve çobanı görmüşler orada, ona haber vermişler. O çocuğu ben daha sonra, yarım saat sonra gördüm. Ölen çocuğun kardeşi 'bu kardeşim diyor' ama biz çocuğu bilemiyoruz. Yani o çocuk da ordaymış." - AFYONKARAHİSAR

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