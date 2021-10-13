Son dakika haberi: Kosova'da polis kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi - Haberler
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Son dakika haberi: Kosova'da polis kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kosova'nın bazı bölgelerinde polis, gümrük kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Kosova'nın bazı bölgelerinde polis, gümrük kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Kosova polisinden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında başkent Priştine, İpek ile Mitrovitsa şehrinin güney ve kuzey kesimlerinde operasyon düzenlendi.

Priştine, İpek ve Güney Mitrovitsa'da operasyonun sakin geçtiği kaydedilen açıklamada, polisin Kuzey Mitrovitsa'da Kosovalı Sırpların direnciyle karşılaştığı aktarıldı.

Kuzey Mitrovitsa'da çeşitli suç gruplarının barikatlar kurarak gümrük ve polis memurlarının görevlerini engellemek amacıyla şok ve el bombası kullandığı belirtilen açıklamada, fırlatılan maddeler sonucu 6 polis memurunun yaralandığı ifade edildi.

Operasyon kapsamında aralarında Arnavut, Boşnak ve Sırpların da bulunduğu 8 Kosova vatandaşının gözaltına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, polis tarafından farklı bölgelerde yapılan operasyon kapsamında maddi delil teşkil eden yüz binlerce avro değerindeki çeşitli kaçak mal ve delile el konulduğu vurgulandı.

Operasyonun Kosova Gümrüğü ile yargısı iş birliğinde ve koordinasyonunda gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun önceden gerçekleştirilen yoğun soruşturmalar kapsamında yapıldığına dikkati çekerek, "Suç ve suç gruplarına müsamaha gösterilmeyecek, bunlarla mücadele edilecek. Kaçakçılıkla mücadele edeceğiz ve önleyeceğiz." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova sınırına gitti

Olayların ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırp liderlerle bir araya gelmek üzere Kosova sınırındaki Raska Belediyesine gitti.

Başbakan Ana Brnabic de KFOR ve NATO'ya acil müdahale etmeleri çağrısında bulunarak, "Durum dramatik olmaktan çok öte. Priştine'nin yürüttüğü bu politikaya bir an önce son verilmeli." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi: Kosova'da polis kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi

Son dakika haberi: Kosova'da polis kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi

Son dakika haberi: Kosova'da polis kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi

Son dakika haberi: Kosova'da polis kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi
AA - Son Dakika Haberleri
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