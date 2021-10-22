KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürü Ceyhan Bahadır KARATAŞ'tan Ziyaret 19-10-2021

CEYHAN, ADANA (Habermetre) - Yeni görevine başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Tekirdağ Güney Müdürü Ceyhan Bahadır KARATAŞ'tan, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette girişimciliğin yaygınlaştırılması, KOBİ'lerin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliği olanakları değerlendirildi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Üniversite - Sanayi işbirliklerinde KOSGEB'in üstlendiği rolün önemine değindi ve Tekirdağ Güney Müdürü Ceyhan Bahadır KARATAŞ'a yeni görevinde başarılar diledi.

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