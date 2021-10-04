Korkuluklara bağladığı iple dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı - Haberler
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Korkuluklara bağladığı iple dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Güncel

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek, korkuluklardan iple sarkan genç tarafından kurtarıldı.

YAĞLIDERE, GİRESUN (DHA) - GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek, korkuluklardan iple sarkan genç tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Üçtepe beldesinde düştüğü Yağlıdere Deresi'nde mahsur kalan köpeği gören genç, yardıma koştu. Çevreden bulduğu ip ile demir korkuluklardan sarkarak aşağı inen bu kişi, köpeği kurtardı. O anlar Üçtepe Belde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kurtarma anlarının yer aldığı görüntülerde, Başkan Akıllı'nın gence teşekkür ettiği duyuluyor.


- Giresun
Korkuluklara bağladığı iple dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı

Korkuluklara bağladığı iple dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı

Korkuluklara bağladığı iple dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı

Korkuluklara bağladığı iple dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı

Korkuluklara bağladığı iple dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı

Korkuluklara bağladığı iple dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı

Korkuluklara bağladığı iple dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı

Korkuluklara bağladığı iple dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı

Korkuluklara bağladığı iple dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Korkuluklara bağladığı iple dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı - Haberler
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