Korkuluklara bağladığı iple dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı

İlçeye bağlı Üçtepe beldesinde düştüğü Yağlıdere Deresi'nde mahsur kalan köpeği gören genç, yardıma koştu. Çevreden bulduğu ip ile demir korkuluklardan sarkarak aşağı inen bu kişi, köpeği kurtardı. O anlar Üçtepe Belde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kurtarma anlarının yer aldığı görüntülerde, Başkan Akıllı'nın gence teşekkür ettiği duyuluyor.

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Son Dakika Haberleri