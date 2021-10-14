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Korgeneral Çitil, Rektör Aldemir ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Korgeneral Çitil, Rektör Aldemir ile görüştü

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.Dr.Osman Selçuk Aldemir ile görüştü.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.Dr.Osman Selçuk Aldemir ile görüştü.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, beraberinde Emekli Korgeneral Raif Akbaş ile birlikte ADÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Korgeneral Musa Çitil ve Emekli Korgeneral Raif Akbaş'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

Korgeneral Çitil, Rektör Aldemir ile görüştü

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Haber: Korgeneral Çitil, Rektör Aldemir ile görüştü - Haberler
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