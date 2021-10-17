Körfez'de kano heyecanı

KÖRFEZ, KOCAELİ (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. İzmir Körfez Festivali'nin ilgi çeken etkinliklerinden biri de kano yarışlarıydı. 5 kategoride yapılan yarışlar büyük bir rekabete ve heyecanlı mücadelelere sahne oldu.

4. İzmir Körfez Festivali kapsamında düzenlenen Kano Eğitimi ve Kano Yarışları renkli görüntülere sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği organizasyon Tahir Secder Akıncı Su Sporları Merkezi önünde başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Bahadır Eroğlu ve Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürü Berkhan Alptekin yaklaşık 35 sporcunun kayıt yaptırdığı yarışmaların startını verdi. Beş kategoride düzenlenen yarışlarda ilk üçe giren sporculara madalya ve günün anısına tişört hediye edildi. İzmir'de iki gün boyunca renkli görüntülerin sahnelendiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Bahadır Eroğlu, "Bugün havanın güzel olması bizleri de mutlu etti. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Körfez Festivali'ndeki kano yarışı İzmir'in sporu sahiplendiğinin göstergesi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Tunç Soyer'in 'Spor Kenti İzmir' vizyonu sayesinde halkımızı sporla buluşturmaya devam ediyoruz. İki gün boyunca körfezde güzel görüntüler oldu" dedi.

Kano yarışlarında dereceye girenlerin isimleri şöyle:

Minik Erkekler

1-Ada Çalvakur

2-Muhammed Sadık Gündüz

3-Muhammed Kadir Kaya

Minik Kızlar

1-Melis Dipligüneş

2-İrem Akalın

3-Yaren Aydın

Yıldız Erkekler

1-Onat Cevhertaş

2-Arda Yıldırım

3-Umut Deniz Aydın

Genç Erkekler

1-İbrahim Tuna Tekin

Büyük Erkekler

1-Esin Boztaş -Meriç Uyanık

2-Hakan Aydın

3-Cihan Kuyruk

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