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Köprübaşılı Üreticilere Büyükşehir'den destek

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Köprübaşılı Üreticilere Büyükşehir'den destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde bulunan 2 adet hayvan içme suyu (HİS) göletinde temizlik ve bakım çalışmalarını tamamlayarak üreticilerin hizmetine sundu.

İl genelinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, üreticilerin ekonomik gelirlerinin arttırılmasına yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığın geçim kaynağı olduğu mahallelerde hayvan içme suyu göleti yapım, onarım, bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkalığı ekipleri, Köprübaşı ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde bulunan hayvan içme suyu göletlerinde temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı. Gelen talepler doğrultusunda oluşturulan iş programı dahilinde hayvan içme suyu göletlerinde temizlik ve bakım çalışmalarının tamamlandığını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Hayvan içme suyu göleti çalışmalarımız, hayvancılığın yaygın olduğu ilçelerimizde kararlılıkla sürüyor. Sadece küçük ve büyükbaş hayvan değil yaban hayvanları da su ihtiyaçlarını yapılan bu göletlerden karşılamaktadır. Bütün ilçelerimizde yeni gölet yapımı, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Mevsimsel yağışlar başlayana dek çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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