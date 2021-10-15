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Metal ustası atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde metal ustası Hasan Direk, iş yerinden artan somun, vida ve zincir benzeri metal geri dönüşüm malzemeleri değerlendirerek hayalini kurduğu motosikletlerin maketlerini yapıyor.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde metal ustası Hasan Direk, iş yerinden artan somun, vida ve zincir benzeri metal Geri Dönüşüm malzemeleri değerlendirerek hayalini kurduğu motosikletlerin maketlerini yapıyor.

Turizm sektöründe 15 yıl çalışan ve bir süre sonra yaptığı işten memnun olmayan 44 yaşındaki Direk, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Taraşçı Mahallesi'nde 2 yıl önce açtığı atölyesinde demir ve çelik doğrama, güneş enerji sistemleri gibi metal işleri yapmaya başladı.

Direk, 30 metrekarelik atölyesinde somun, vida, zincir gibi metal artıkları da sanat eserine dönüştürüyor. Yalnız çalışan Direk, yarış motorları, klasik motosikletler, traktörler, gitar çalan adam figürü, makaralı sistemle kuyudan su çeken adam, kaynak yapan adam, kaplumbağa, örümcek ev eşyaları, bilgisayarda ders çalışan öğrenci gibi maketler yapıyor.

"Görüp yapamayacağım hiçbir şey yok"

Direk, AA muhabirine çocukluğunda bisikleti dahi olmadığını, hep bir bisikleti ya da motosikleti olmasını hayal ettiğini anlattı.

Hayalindeki ya da günlük hayatta gördüğü ve ilgisini çeken her şeyin maketini yaptığını söyleyen Direk, "Hediyelik eşyalar, küçük arabalar, motorlar, figürler, yapmaya başladım. Ekipmanlarım artmaya başlayınca daha büyük bir alan ihtiyaç doğdu." dedi.

"150'ye yakın ürün yaptım"

Talep olursa maketleri sattığını dile getiren Direk, "Gece, gündüz saat kavramı yok. Aklıma bir şey geldiği zaman kendimi burada atölyede buluyorum ve hemen yapıyorum. 150'ye yakın ürün yaptım. Hayal gücümü ve el becerimi kullanarak güzel ürünler ortaya çıkarıyorum. Somun, vida, dişli, zincir gibi atık veya geri dönüşüm malzemeleri kullanarak çeşitli arabalar, traktörler, araçlar, taşıyıcı araçlar, insan ve hayvan figürleri, masalar, sandalyeler yapıyorum." ifadesini kullandı.

Fuarlara veya festivallere katılarak ürünlerini sergilediğini anlatan Direk, "Bazen satışlarım oluyor. Yaptığım satışlarla da yeni malzemeler alarak yeni objeler yapıyorum." dedi.

Metal ustası atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Metal ustası atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Metal ustası atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Metal ustası atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Metal ustası atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Metal ustası atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Metal ustası atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Metal ustası atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Metal ustası atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor
AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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