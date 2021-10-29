Konya'da tarlada 20 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu - Haberler
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Konya'da tarlada 20 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

AA / Mehmet Berat Bayındır - Haberler | Güncel
Konya'da tarlada 20 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'nın Çumra ilçesindeki mısır tarlasında 20 metre çapında ve 12 metre derinliğinde obruk oluştu.

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesindeki mısır tarlasında 20 metre çapında ve 12 metre derinliğinde obruk oluştu.

Balçıkhisar Mahallesi'nde hasadı süren mısır tarlasında çiftçi Bayram Şahin, obruk olduğunu fark etti.

Obruğun, 20 metre çapında ve yaklaşık 12 metre derinliğinde olduğu görüldü.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarlada çökmenin yanı sıra yarıkların oluştuğunu söyledi.

Obruğun yer altı su kaynağının da tükenmesiyle meydana geldiğini düşündüğünü anlatan Şahin, "Önlem alınması gerekir. Mahallede korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz. Mavi Tünel vasıtasıyla gelecek suya ihtiyacımız var ve bir an önce gelmesini diliyoruz." dedi.

Konya'da tarlada 20 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'da tarlada 20 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'da tarlada 20 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

AA / Mehmet Berat Bayındır - Son Dakika Haberleri
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