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Konya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 24.00 sıralarında Konya Ankara karayolu Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman O. (39) idaresindeki 06 M 0011 plakalı otomobil ile Kamil E. (32) idaresindeki 06 BTB 454 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 06 M 0011 plakalı otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Özcan Ö (40) ile diğer araç sürücüsü ve yanında bulunan Necati İ. (33) yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Kulu ve Cihanbeyli ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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