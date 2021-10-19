Konya'da kontrolden çıkan tır üst geçide çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da kontrolden çıkan tır üst geçide çarptı

AA / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel
Konya'da kontrolden çıkan tır üst geçide çarptı

Konya'da kontrolden çıkarak yaya geçidine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'da kontrolden çıkarak yaya geçidine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 UM 224 plakalı tır, Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde Kılıçarslan Gençlik Merkezi yaya üst geçidine çarptı.

Tırın kabininde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın görgü tanığı Murat Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tırın hızının dikkatini çektiğini belirterek, "Bir anda yoldan çıktı. Köprüye çarptı, karşı şeride geçmeden durdu. Hemen ambulansı aradık. Büyük bir gürültü çıktı. Karşı şeride geçse daha kötü sonuçları olabilirdi." diye konuştu.

Konya'da kontrolden çıkan tır üst geçide çarptı

Konya'da kontrolden çıkan tır üst geçide çarptı

Konya'da kontrolden çıkan tır üst geçide çarptı

Konya'da kontrolden çıkan tır üst geçide çarptı

AA / Abdullah Doğan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title