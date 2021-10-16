Konya'da Kitap Günleri heyecanı başladı

KONYA (DHA) - KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri'nin açılışı yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya'da Anadolu'nun en büyük kitap etkinliğini yapıyoruz. 24 Ekim'e kadar bir kültür festivali yaşanacak. Tüm Türkiye'yi kitapseverlerin bu coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Konya Kitap Günleri'nin açılışı yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen açılış programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kitap Günleri'ni Anadolu'nun en büyük kültür merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi'nde yaptıklarını ifade etti. Merkezin, 30 bin metrekare alanı, 18 farklı salonuyla Kitap Günleri'ne de ev sahipliği yaptığını kaydeden Başkan Altay, "Biz sadece Kitap Günleri düzenlemiyoruz adeta bir kültür şöleni hazırladık" dedi.

1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevinin yer aldığı Konya Kitap Günleri'ne 450 yazar okurlarıyla buluşacak. Ayrıca çok sayıda atölye çalışması, söyleşi ve imza günü düzenlenecek. Konya Kitap Günleri, 24 Ekim'e kadar 10.00 – 21.00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.