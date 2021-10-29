Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu - Haberler
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Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Konya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi.

KONYA (AA) - Konya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Konya Valiliği tarafından Selçuk Üniversitesi Keykubat Köşkü'nde düzenlenen resepsiyonda, Vali Vahdettin Özkan, davetlilerle sohbet etti.

Resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, askeri erkan ile şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Program kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılına özel pasta kesildi, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik dinletisi yapıldı.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
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