Konjonktür ne demek? Konjonktür anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Konjonktür kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Konjonktür anlamı ne? Konjonktür ne demek?

KONJONKTÜR NE DEMEK?

1.

ekonomik, toplumsal, siyasal alanlarda istatistiklerden, olgulardan, nesnel durumlardan yararlanarak olayların gelecekteki gelişmeleriyle ilgili kestirim.

2.

bir ülkenin ekonomik durumunu etkileyen, birbiriyle etkileşerek oluşturan öğelerin tümü.

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