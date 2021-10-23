Konami'nin eFootball Fiyaskosu Devam Ediyor

Yayınlandığı gün oyuncular tarafından olumsuz değerlendirerek tarihe Steam'deki en kötü oyun olarak geçen eFootball 2022 cephesinde fiyaskoların ardı arkası gelmiyor.

Konami, oyuncuların tepkisi üzerine özür dileyerek sorunların giderileceğini taahhüt etti ancak neredeyse bir ay olmasına rağmen bir düzeltme yapılamadı.

Yoğun eleştirilere maruz kalan stüdyo yaptığı yeni açıklamayla okları yine üzerine çekmeyi başardı;

Update for our followers: pic.twitter.com/uCWiqitO52

— eFootball (@play_eFootball) October 22, 2021

Tüm kullanıcıları, 0.9.1 sürümünün yayınlanmasını Kasım ayının başlarına ertelemeye karar verdiğimizi bildirmek isteriz. Gecikme ve neden olduğumuz rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz. Umarız, alınan ek süre, tüm kullanıcılarımız için deneyimin iyileştirilmesini sağlamamıza olanak tanır.

Düzeltmelerin tarihini ve ayrıntılarını onaylanır onaylanmaz duyuracağız. Bu arada, oyunu geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz ve sizinle eFootball'da çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

Sabrınız için teşekkürler

Oyuncuların, Konami'den sorunların giderildiğine dair bir açıklama beklerken tam aksine ertelendiğini duyunca tepki iyice büyüdü. Özetle Konami, adıyla nam salan PES serisini tam bir fiyaskoyla sonuçlandırdı.

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