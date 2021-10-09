Konakkuran Beldesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi - Haberler
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Konakkuran Beldesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi

AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran beldesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran beldesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programa katılan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç sergiyi gezdi.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Demirer ve beraberindekiler, öğrencileri tebrik etti, kitap hediye etti.

Konakkuran Beldesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi

Konakkuran Beldesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi

Konakkuran Beldesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi

Konakkuran Beldesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi
AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri
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