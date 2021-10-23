Oyun oynarken koluna demir saplanan çocuk, korkulukla birlikte hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Efeler ilçesinde koluna bahçe kapısının demiri saplanan çocuk, kesilen demir ile birlikte hastaneye kaldırıldı.
Girne Mahallesi Efekent Bulvarı'ndaki evlerinin önünde oyun oynayan 11 yaşındaki Yusuf K.'nın koluna, bahçe kapısının demiri saplandı.
DEMİRLE BİRLİKTE HASTANEYE GÖTÜRDÜLER
Büyük bir acı içinde kıvranan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çocuğun koluna saplanan bahçe demirini kesti. Küçük çocuk koluna saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
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