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Kokusuyla yemeklere lezzet katan pıltan otuna ilgi

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Haberler | Güncel

Kokusuyla yemeklere lezzet katan pıltan otuna ilgi Kokusuyla dikkat çeken pıltan (çemen bitkisi) otu Bitlis'teki yöresel yemeklere lezzet katıyor.

BİTLİS (İHA) - Kokusuyla yemeklere lezzet katan pıltan otuna ilgi

BİTLİS - Kokusuyla dikkat çeken pıltan (çemen bitkisi) otu Bitlis'teki yöresel yemeklere lezzet katıyor.

Mutki ilçesinde ve Nemrut Dağı'nda doğal olarak yetişen pıltan otu, Bitlis yöresinde kullanılan çolek çorbası ile çöreğe kokusuyla lezzet katıyor. Pıltan otunun Bitlis yöresinde çok kullanıldığını söyleyen aktar Ahmet Taner Bingöl, "Yaklaşık 10-12 yıldır bu sektörde hem bitkisel ürünler hem aktar üzerine çalışmamız devam etmektedir. Pıltan bitkisi genelde Bitlis'in Mutki ilçesinde ve Nemrut bölgesinde yetişmektedir. Bu bitki özellikle bu bölgede yöresel tatlarda çok kullanılmaktadır. Özellikle bildiğimiz çörekte ve yöresel yemek olan çolekte çok kullanılmaktadır. Bu bitki her sene ilkbahar aylarında yeşil şeklinde toplanıp ve kurutulduktan sonra yemeklere konulmaktadır. Daha çok çörekte kullanılıyor. Rengi ve kokusuyla daha çok enfes, muhteşem bir lezzet katmaktadır" dedi.

Çörek yapımında kullanmak için pıltan almaya geldiğini söyleyen Barış Güneş de, "Bu pıltan otu bizim yöremizde Nemrut ve Mutki dağlarında yetişen doğal bir ottur. Kokusuyla özellikle yemeklere güzel bir lezzet, güzel bir koku ve tat bırakıyor. Özellikle bizim yöremizde yapılan çörekte çok kullanılan bir ottur. Yemeklere de güzel bir lezzet verir. Bende pıltan almaya geldim. Çörek için kullanacağız. Herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Kokusuyla yemeklere lezzet katan pıltan otuna ilgi

Kokusuyla yemeklere lezzet katan pıltan otuna ilgi

Kokusuyla yemeklere lezzet katan pıltan otuna ilgi

Kokusuyla yemeklere lezzet katan pıltan otuna ilgi
İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Son Dakika Haberleri
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