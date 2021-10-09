Kocaeli'de ters yöne giren otomobil panelvanla çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de ters yöne giren otomobil panelvanla çarpıştı, 2 kişi yaralandı

AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
Kocaeli'de ters yöne giren otomobil panelvanla çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ters yöne giren otomobilin panelvanla çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ters yöne giren otomobilin panelvanla çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İzmit istikametinde Ereğli Mahallesi'nde ters yöne giren T.A. idaresindeki 41 ABH 368 plakalı otomobil, Çoban Yıldızı Sokak'tan kara yoluna giren İ.K'nin (59) kullandığı 41 H 0888 plakalı panelvanla çarpıştı.

Kazada sürücü T.A. ile 2 yaşındaki çocuğu A.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de ters yöne giren otomobil panelvanla çarpıştı, 2 kişi yaralandı

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri
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