Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Haberler
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

AA / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Ş.K. yönetimindeki 06 BYC 158 plakalı hafif ticari araç ile A.D. idaresindeki 41 AIA 533 plakalı otomobil, Akdurak Mahallesi Kışla Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan A.D, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan sürücüler ile 5 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
AA / Murat Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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