KÜTAHYA (İHA) - Klasik araçlar tutkunları nostalji rüzgarı estirdi

Kütahya'da klasik araç tutkunları bir araya gelerek yıllara meydan okuyan otomobillerini sergiledi

KÜTAHYA - Kütahya'da klasik araç tutkunları bir araya gelerek, yıllara meydan okuyan otomobillerini sergiledi.

Birbirinden değerli 24 aracın sergilendiği etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gelen ziyaretçilerin bir çoğunun bu araçlarda bir hikayesi var diyen Levent Aka, "Ben yaklaşık 24 yıldır klasik araçlara merakım var. 4 sene önce Kütahya'da 124 grubunu oluşturduk. Kütahya 124 çatısı altında ülkemizde etkinlikler düzenliyoruz. Şuan hali hazırda burada 24 tane klasik aracımız var. Bu klasik araçları buraya toplamamızın amacı en önce görsel bir şölen oluşturmak, onun harici buraya gelen ziyaretçilerimize tanıtmak. Çünkü buraya gelen bin ziyaretçimizin çoğunun bu araçlarda bir anısı var. Bir amcamı geliyor ben bu araçta ehliyet almıştım diyor, bir başka birisi benim ilk arabamdı, bir başka teyze geliyor benim gelin arabamdı diyor, yengeni istemeye gittiğim düğün arabamdı herkesin bir hikayesi olduğu bu araçları hurdaya değil de piyasaya tekrar çıkartıp yaşatmak istiyoruz. Biz bu araçlar 7'den 70'e hikayesi olan herkesin bu görsel şölene katılması için buradayız" dedi.

Araçlara olan ilgisinin çocukluktan geldiğinden bahseden Samet Yıldız, "Yıllardır bu işe gönül vermiş bir şekilde devam ediyoruz. Bizim hikayemiz çocukluktan, babamızdan başlıyor. Daha sonra yıllar içinde edindiğimiz dostluklarla ve çevrelerle daha fazla merak ederek bu günlere geldik. Araçları seviyoruz, klasiği ve nostaljiyi seviyoruz" diye konuştu.

Araçlarına evlatlarına bakar gibi ilgilendiğini dile getiren Hüseyin Hisar, "Burada araçlarımızı Kütahyalı hemşehrilerimize sergileyerek klasik araç tutkunlarını buraya davet ettik. Bu tür etkinliklerde amacımız klasik araçların eski araçların sergilenmesi ve insanların bu araçları görüp incelemesi. Bugün burada ki araçların en eski 1969 model bir Mercedes w115 kasa farklı yaşlarda, farklı modellerde araçlar bugün burada bir araya geldi. Klasik araçlar bakım isteyen araçlar. Bunlar bizim göz bebeğimiz evladımıza bakar gibi bakıyoruz ve çoğu zaman mesai harcıyoruz araçlarımız için" ifadelerini kullandı.