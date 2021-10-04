KKTC'de Bülent Ersoy'un orkestra ekibine 1 ay hapis cezası - Haberler
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KKTC'de Bülent Ersoy'un orkestra ekibine 1 ay hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
KKTC'de Bülent Ersoy'un orkestra ekibine 1 ay hapis cezası

KKTC'de konser öncesi ülkeye giriş yaparken kullandıkları PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KKTC'de konser öncesi ülkeye giriş yaparken kullandıkları PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KKTC'de sahte PCR testi davasında yargılanan şarkıcı Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi için mahkeme kararını açıkladı. Orkestra ekibi sahte PCR testi ile ülkeye giriş yaptıkları için 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, orkestra şefi ise 45 gün hapis cezası aldı.

Öte yandan, sahte PCR testi hazırlayan ve test için aracı olduğu belirtilen otel yönetimi ile sağlık görevlilerinin davalarının devam ettiği Gazi Mağusa mahkemesinin kararını önümüzdeki haftalarda vermesi bekleniyor.

KKTC'de 28 Ağustos akşamı bir otelde konser veren 'Diva' lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un orkestra ekibinin PCR testlerinin Ercan Havalimanı'ndaki kontrollerde sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan ekip, PCR testleri yapıldıktan sonra konsere gelenlerin mağdur olmaması amacıyla polis nezaretinde konsere katılmıştı. Ekip konserin ardından yeniden karakola getirilip mahkemeye çıkarılmış, 1 ay boyunca gözetim altında tutulmuştu. - LEFKOŞA

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Haber: KKTC'de Bülent Ersoy'un orkestra ekibine 1 ay hapis cezası - Haberler
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