KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yaşayan iki millet var, tüm dünya böyle bilmeli (2)

HATAY (DHA) - FESTİVAL AÇILIŞINA KATILDI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Hatay'da, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından düzenlenen, Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'nin açılış programına katıldı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri ve belediye başkanlarının katıldığı açılış programında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hatay'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında, " Kıbrıs'ta egemen olmamız, sizlerle muhabbetimizin devam etmesi, İskenderun'dan Ege adalarına kadar 2000 kilometrekarelik Doğu Akdeniz'deki iş birliğimizin daha ileri seviyeye taşınması hepimizin temennisidir. Bu bakımdan Hataylı kardeşlerimizle aramızdaki ekonomik, ticari ve siyasi anlamda iletişimimizin güçlenmesi önemlidir. Biz artık birbirimize daha yakınız. Zeytini andığımız bugünde zeytinin bereketi, refahı, barışı içinde geleceğe hep birlikte yürümek benim hep arzu ettiğimiz bir durumdu" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki protokol üyeleri ile beraber, festival alanında stantları gezdi.