Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'ın mutlu günü - Haberler
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Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'ın mutlu günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'ın mutlu günü

Ankara Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın kızı Sare Şeyma Acar, Ahmet Tuğran ile nişanlandı.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - Ankara Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın kızı Sare Şeyma Acar, Ahmet Tuğran ile nişanlandı.

Aile arasında gerçekleşen nişan merasiminde genç çiftin yüzüklerini, aile büyüğü olarak dedeleri taktı. Belediye Başkanı Acar, "Kıymetli dostlarım, her babanın hayalinde olan çocuklarının sağlığı ve mürüvvetini görmektir. Elhamdülillah bugün ben de bu kervana dahil oldum ve bir babanın en mutlu günlerinden birini yaşadım. Evladım Sare Şeyma ile Ahmet oğlumuzun nişan merasimini aile arasında bir törenle gerçekleştirdik. Rabbim, tüm evlatlarımıza sağlıkla, huzurla geçirecekleri bir ömür nasip etsin" dedi. - ANKARA

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